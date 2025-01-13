Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor - Son Dakika
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Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında tartışmalara neden olan 2 pozisyon yaşandı. Dzeko'nun rakibinin ayağına bastığı ve yeşil-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonlarda verilen kararlar tepki çekti.

13.01.2025 21:56  Güncelleme: 22:27
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada tartışmalara neden olan iki pozisyon birden yaşandı.

DZEKO, KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Karşılaşmanın 54. dakikasında En-Nesyri'nin ceza sahasına çevirdiği topa şut vurmak isteyen Dzeko, Uğurcan'ın ara girişiyle rakibinin baldırına bastı. Bu pozisyonun ardından herhangi bir faul kararı çıkmaması ve Boşnak golcüye kart verilmemesi tepkilere neden oldu.

Herkes Konyaspor Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Öte yandan Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi. Bu pozisyon da en Dzeko'nun pozisyonu kadar gündem oldu.

Herkes Konyaspor Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki bu pozisyonları tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Cihan CANKAYA:
    Tartisilacak birsey yok . Fener her zaman hakli , her zaman magdur .. sorsan o pozisyonlarda fenerliler faulü kendilerine isterler . 368 3 Yanıtla
  • ferhat:
    kosticin attığı dirseğe 2.sarıdan kırmızı ve penaltıyı vermedi, dzekoya kırmızı vermedi, fbnin attığı korner golü de top avuta çıkmıştı. kukla feNerasyon mhk İSTİFA ! 143 206 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Harambahçe Yapıbahçe 91 52 Yanıtla
  • ferhat:
    koc duruşu olmayan yalıosmanı dönme dolaba bindirmiş istediği gibi oynatıyor 66 54 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    acunun niye konuşmadığı belli oldu emziği vermişler yazık olmuş Konyaya 74 42 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Konya'nın hakkı yendi net penaltıyla kırmızı kartlar verilmedi. Ananasçıların derdi AYRICALIK istemek ve bunu TFF ye yaptırmak ve başarıyorlar. 90 13 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Bu kadar ağlamayla şampiyonlar ligini bile alabilir bu şikebahçe başkanı ve takımı, biraz erkek olun omurgalı olun be. 59 36 Yanıtla
  • Muhammedd:
    GS Başakşehir maçında, Acun'un çok övdüğü Trio ve Fırat Aydınus: "GS'ın penaltısı verilmedi, 2.golü temizdi, Başakşehir'e toplam 3 kırmızı kart verilmedi" dediler. GS'ın hakkının çok büyük yenildiği maçtan sonra bile ananasçılar GS aleyhine kinle düşmanca açıklamalar yaptı. federasyona istediği yaptırıyor ananasçılar yazıklar olsun 79 12 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Ağlak başkan ve acur hadi konuşsanıza beleşten maçı aldık desenize, koyanın kalecisi bize armağan etti çünkü satın aldık onu da hakemleri de desenize çakallar! 54 16 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Başka türlü fener ikinci olabilir mi?Yine de çıkıp konuşurlar yapı var,hakkımız yeniyor diye.Hakemle falan ancak ikinci olunabiliyor işte 53 6 Yanıtla
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