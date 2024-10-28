Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor

Herkes Mauro Icardi\'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mauro Icardi'nin Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR ile konuşan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.

28.10.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında penaltı itirazında bulundu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Arjantinli yıldız başta olmak üzere sarı-kırmızılar, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e döndü ve penaltı bekledi. VAR hakemi Onur Özütoprak'ı ile iletişime geçen Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

FUTBOLSEVERLER 2'YE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yedek kulübesiyle birlikte tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar da penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışılan penaltı pozisyonu, futbolseverleri ikiye böldü.

İşte o pozisyon;

Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.