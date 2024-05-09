Süper Lig devi Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmana Edin Dzeko katılmadı. Yıldız golcünün neden antrenmanda yer almadığı ise büyük merak konusu oldu.
İsmail Kartal ile arasında sorun olduğu öne sürülen Dzeko'nun dinlendirildiği için antrenmana çıkmadığı ve Kayserispor maçında oynayacağı öğrenildi.
Bosnalı yıldız golcünün durumunun önemli olmadığı ve rutin dinlenme nedeniyle antrenmana çıkmadığı belirtildi. Dzeko'nun bugün (perşembe) takımla çalışacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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