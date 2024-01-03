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Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket - Son Dakika
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Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yıllardır takip ettiği sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı. Bu durum, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

03.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:36
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Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da futbol kariyerini noktalayan eski ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yıllardır Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip eden Özil, dün akşam sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertlilerin resmi hesabını takipten çıkardı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI

Dünya devlerinin formasını da giyen eski ünlü futbolcunun bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlardan bazıları, "Neden bunu yaptın Mesut?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Mesut Özil\'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Ali KOÇ ile kanları bir türlü uyuşmadı. Tepki olarak koskoca Fenerbahçe yi takipten çıkardı. Tavşan DAĞ a küstü desene:)))) Yanıtla 3 6

Mesut Özil, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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