Mesut Özil\'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları da değişti! İşte yeni ücretler

Zam oranlarının ardından Memur-Sen\'den ilk açıklama! Bir talepleri var

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da futbol kariyerini noktalayan eski ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yıllardır Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip eden Özil, dün akşam sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertlilerin resmi hesabını takipten çıkardı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI

Dünya devlerinin formasını da giyen eski ünlü futbolcunun bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlardan bazıları, "Neden bunu yaptın Mesut?" şeklinde yorumlarda bulundu.