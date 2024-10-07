5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı

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Süper Lig'de bir dönem tarih yazarak şampiyon olan Bursaspor, yaşadığı zorlu dönemlerin ardından 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

MAÇTAN ÇIKIP NİŞANLANDI

Geride kalan 5 haftada gol yemeyen tek takım olarak dikkat çeken Bursaspor'da 5 maçta kalesini gole kapayan kaleci Anıl Atağ, son maçın ardından nişan yüzüklerini taktı.

Oynadıkları 5 maçta rakiplerine gol şansı tanımayan ve kendi kalelerini koruyan yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Bursa ekibi, şampiyonluk yarışında averajla 3. sırada bulunuyor.