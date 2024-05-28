Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun

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Galatasaray, Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'da elde ettiği şampiyonlukları Rams Park'ta düzenlenen kupa töreni ile kutladı. Ancak, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, sosyal medya hesabından ailesine saldırı olduğunu iddia ederek taraftarlara tepki gösterdi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, ''Kutlamalarda aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, size yazıklar olsun!'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

28.05.2024 09:46
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Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni düzenledi. Organizasyon sonrası sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, sosyal medyadan taraftarlara isyan etti.

ŞARKI SEÇMEDİ

Her futbolcu anons sonrası şarkı eşliğinde sahaya gelirken, Victor Nelsson ise taraftarlarla baş başa kalmak için bir şarkı seçmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Danimarkalı stopere uzun süre tezahürat yaptı.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Kutlamalar sırasında futbolcuların eşleri ve çocukları sahaya indi fakat 25 yaşındaki savunmacının ailesi tribünde kaldı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nelsson, "Kutlamalarda aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, size yazıklar olsun!" ifadelerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.

Herkes onu konuşuyor! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Yazıklar olsun
Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson\'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun

Sosyal Medya, Galatasaray, Süper Kupa, Nelson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kurtbet Kara: nasılda seviniyorlar Düşünsene birde hakkıyla şampiyon olduklarını 16 20 Yanıtla
    AKN OGZ: Fener ağlama 13 5 Murat Ceylan: hakkı olan fenerinmiydi??? 0 0 Kurtbet Kara: fener ağlasın dursun. bjk boş geçmedi ağlamadan kayırılmadan 0 0 Musab Özkan: Tamam kanka şampiyon fenerbahçe 0 0 Kurtbet Kara: ben bjk liyim bence öyleydi murat ceylan bey 0 0
  • Galatasaray 1905: kesin Nelson a saldıran ali koç tir 3 1 Yanıtla

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