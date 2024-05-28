Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson\'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun

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Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni düzenledi. Organizasyon sonrası sarı-kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, sosyal medyadan taraftarlara isyan etti.

ŞARKI SEÇMEDİ

Her futbolcu anons sonrası şarkı eşliğinde sahaya gelirken, Victor Nelsson ise taraftarlarla baş başa kalmak için bir şarkı seçmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Danimarkalı stopere uzun süre tezahürat yaptı.

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Kutlamalar sırasında futbolcuların eşleri ve çocukları sahaya indi fakat 25 yaşındaki savunmacının ailesi tribünde kaldı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Nelsson, "Kutlamalarda aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, size yazıklar olsun!" ifadelerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.