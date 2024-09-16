Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

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Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da deneyimli antrenör Şenol Güneş'in bordo gömleği futbolseverler tarafından çok konuşulmuştu. Güneş'in gömleğinin fiyatının 2 bin TL olduğu ortaya çıktı.

16.09.2024 10:15  Güncelleme: 10:22
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Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçına sahne oldu. Heyecan seviyesi yüksek mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise 39. dakikada Gedson Fernandes attı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Yıllar sonra Trabzonspor'a imza atan başarılı antrenör Şenol Güneş'in mücadeleye bordo-mavili gömlekle çıkması ise izleyenler tarafından çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede gömleğin markasını tespit etti. Gömleğin fiyatının 1975 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Güneş'in o gömleği;

Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı
Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı
Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş\'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

Trabzonspor, Şenol Güneş, Beşiktaş, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    Şenol hoca iyi insandır ne giyse yakışır Beşiktaşla 2 şampiyonluk yaşadı şampiyonlar liginde Türkiyenin en büyük kulübü Beşiktaşı namağlup gruptan çıkardı çeyrek finalin kapısından döndük kendisine tekrardan teşekkür ederiz hakkını yiyemeyiz 88 42 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Kaç lira olacak yirmibes mi 29 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Yani gayet uygun bu arada. Siz ne giyiyorsunuz ki %100 naylon mu? :) 23 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Oho bu desene bu hafta Gömlekçiler Haftası oldu diye :) 16 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Zımbadan bile ucuz 10 1 Yanıtla
  • Ferit Türkmen:
    Adamın giydiği gömleğin fiyatından banane 7 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Yaylada otururken Netten vermiş gömlek siparişini Haca ya :) 5 1 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    FLASH GÖMLEKLERİ 3 1 Yanıtla
  • Şafak türen:
    İçimdekinin ederi ne 0 2 Yanıtla
  • Abdullah Tasdelen:
    Öncelikle şenol hocalı trabzon sporu tebrik ederim. Yahu bi derbi maçı oynanmış medya gömlek peşinde ne diyim. 0 0 Yanıtla
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