Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş\'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı

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Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçına sahne oldu. Heyecan seviyesi yüksek mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise 39. dakikada Gedson Fernandes attı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖMLEĞİ OLAY OLDU

Yıllar sonra Trabzonspor'a imza atan başarılı antrenör Şenol Güneş'in mücadeleye bordo-mavili gömlekle çıkması ise izleyenler tarafından çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede gömleğin markasını tespit etti. Gömleğin fiyatının 1975 TL olduğu ortaya çıktı.

İşte Güneş'in o gömleği;