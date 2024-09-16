Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor- Beşiktaş maçına sahne oldu. Heyecan seviyesi yüksek mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise 39. dakikada Gedson Fernandes attı.
Yıllar sonra Trabzonspor'a imza atan başarılı antrenör Şenol Güneş'in mücadeleye bordo-mavili gömlekle çıkması ise izleyenler tarafından çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede gömleğin markasını tespit etti. Gömleğin fiyatının 1975 TL olduğu ortaya çıktı.
İşte Güneş'in o gömleği;
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyordu! Şenol Güneş'in gömleğinin fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika
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