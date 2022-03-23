Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt'un ardından en çok tanınan isimlerin başında gelen ünlü voleybolcu Hande Baladın'ın voleybol sahası dışında verdiği pozlar, hayranlarının beğenisini topladı.
2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma terleten başarılı voleybolcu Hande Baladın, yalnızca kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor. Hande Baladın'ın Instagram paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.
1.90 boyundaki Hande Baladın, 2014 yılından itibaren Eczacıbaşı'nda smaçör olarak yer aldı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hande Baladın, yeniden Eczacıbaşı'na döndü. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Baladın'ın, Instagram'da 700 bine yakın takipçisi bulunuyor.
İşte Hande'nin fotoğrafları:
Son Dakika › Spor › Herkes onu voleybol sahasında izliyordu! Milli yıldız Hande Baladın'ın bikinili pozları bomba - Son Dakika