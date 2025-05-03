Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Mevlut Emre:

Olum her sezon bu böyle gitmez zar elbet sizde bunu alacaksıniz yani böyle her sene biziz mantigiyla gitmeyin yarın aglayacaginiz günlerde olacak kimler benim deyipte sallanmadı sahada etek giyip hakemlerin sayesinde kaç tane maç götürdünüz