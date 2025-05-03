Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an - Son Dakika
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Spor

Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya tribünlerdeki bir görüntü damga vurdu. Sarı-kırmızılı iki taraftarın formalarının arkalarına Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın isimlerini yazdırdığı görüldü.

03.05.2025 19:58
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi tribünlerde çekilen bir fotoğraf maça damga vurdu.

FORMAYA ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI'NIN İSMİ

Sarı-kırmızılı iki taraftarın Galatasaray formalarının arkasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın isimlerini yazdırdığı görüldü. Sosyal medyaya paylaşılan bu görüntü günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

İşte o görüntü;

Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman A:
    Puhahahaha :)) 87 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    mayıslar bizimdir demedik mi 55 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Puhahaha bu senede tek eglence şikeciler 56 4 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Olum her sezon bu böyle gitmez zar elbet sizde bunu alacaksıniz yani böyle her sene biziz mantigiyla gitmeyin yarın aglayacaginiz günlerde olacak kimler benim deyipte sallanmadı sahada etek giyip hakemlerin sayesinde kaç tane maç götürdünüz 4 51 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    Qavatlar ..monkeys..akm fet.oculeri.. 8 43 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    biri de morinho yazsaydi süper olurdu 46 5 Yanıtla
  • Osman A:
    :)) :)) :)) 45 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    2 tane süzme ! 12 22 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    süper formalar ben de alacağım ?? 28 4 Yanıtla
  • 6490203:
    çok satar bu formalar 20 1 Yanıtla
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