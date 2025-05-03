Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi tribünlerde çekilen bir fotoğraf maça damga vurdu.
Sarı-kırmızılı iki taraftarın Galatasaray formalarının arkasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın isimlerini yazdırdığı görüldü. Sosyal medyaya paylaşılan bu görüntü günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.
İşte o görüntü;
Son Dakika › Spor › Herkes paylaşıyor! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran an - Son Dakika
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