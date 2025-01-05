Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Adalı "Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacağı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti - Son Dakika
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