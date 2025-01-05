Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti - Son Dakika
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Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti

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Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için ilk sıraya yazdığı Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Adalı, "Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var" dedi.

05.01.2025 18:51
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Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

SERGEN YALÇIN, TEKLİFİ REDDETTİ: SEBEBİ KARDEŞİNİN RAHATSIZLIĞI

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

ADALI'DAN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Adalı "Sergen Yalçın'la bugün görüştük. Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olduğu için biz de kendisine anlayış gösterdik. Allah şifa versin, sağlık her şeyden önce gelir. Beşiktaş'ta alternatif bitmez, görüştüğümüz isimler var. Netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağım. Şu anda yazılan isimlere itibar edilmesin. Acele etmeden en doğru kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacağı öne sürüldü.


Serdal Adalı\'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş\'ı reddetti

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Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    Sergen manyak mı tarihinin en kötü Beşiktaşına gelsin. Çakal İnternet kanallarında bol keseden atıp tutacak.. 83 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaşa kim gider la herkese veriyorlar kimse ezik olmak istemez 53 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    YALLLLLAHHHH PARABİSTANA ALEMCİ 41 6 Yanıtla
  • Taner Koç:
    BİLIYOR NE TAKIMDAN NE DE KENDINDEN OLMAYACAĞINI 30 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yav bu başarısız oldu ve gitmedimi. Üstelik hem yönetim iyiydi hem eline verilen kadro iyiydi. Ne değişti de aynı adamlara sarılıp duruyorsunuz. Trabzona dönen şenol güneş ne kattı mesela. Emin olun iki yıl sonra falan abdullah avcı da trabzona yine getirilir. 21 2 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    sene başında çağırsaydınız ya. kendi çıkıp oynasa belki düzeltirdi ama bu takım adamı rezil eder 15 2 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    ankaragüçlü çakal siz kendinize bakın sizin nefesiniz yetmez Beşiktaş'a 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Erol Yüksel:
    Sergen neyin pesinde 6 2 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Gelmesin 6 2 Yanıtla
  • Mustafa Güzel:
    Adam bu saatten sonra bu enkaz takıma ne yapacakki Bu Beşiktaş gitti daha hayatta artık düzelmez 3 2 Yanıtla
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