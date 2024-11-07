Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika
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Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor

Herkes Yunus Akgün\'ün Tottenham\'a attığı golü konuşuyor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, bu golle birlikte turnuvadaki her maçta gol sevinci yaşamış oldu.

07.11.2024 21:07
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, maçın başında Avrupa golcüsü Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.

6. DAKİKADA FÜZE YOLLADI

Yunus Akgün, bu sezonki başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçının 6. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
GÖRÜNTÜ: TRT
Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
GÖRÜNTÜ: TRT
Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
GÖRÜNTÜ: TRT
Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
GÖRÜNTÜ: TRT

AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇTA GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

TOTTENHAM EFSANESİ BİLE ŞAŞIRDI

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus Akgün'ün golünün ardından "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama! Birdenbire öne geçtiler" yorumu yaptı.

Galatasaray, Yunus Akgün, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • sudem meliss:
    Konuşulacak pek gol değil yine abartmaya başladınız spikerde bir bağırıyor sanki canını almışlar yalakk uyuz spikerr 11 97 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Yine bir tarih yazılıyor 45 10 Yanıtla
  • Alpi:
    HAİN KUŞLAR VARYA HAİN KUŞLAR ONLARA GELSİN MAŞALLAH TAKIMA BE AVRUPA FATİHİ 27 10 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    yok böyle bir mac cimbom keyif veriyor izlerken 25 5 Yanıtla
  • Sezer Demir:
    Avrupa maçlarından toplam 1 gol yiyen takıma ilk yarı 3 tane attık osimen sevsin seni feroooooo :)) 17 5 Yanıtla
  • res:
    5-2 bitecek galiba 13 5 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Abartma huyu yanlız bize mi özgü acaba ? 6 12 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    ŞUAN GALATASARAY I İZLİYORUM SONRA KONUŞURUZ ???????? 8 4 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat sudem melis olmuş galiba 7 4 Yanıtla
  • Coskun Kokoc:
    Bu hucum hattıyla Uefa Liginde Final oynarız fakat bu defans hattıyla Uefa liginde Final oynayamayız. Demekki defans çok sıkıntılı, çok açık veriliyor, çok kademe hataları var. Bu 3 senedir böyle Okan hoca şu takım savunmasını düzelt yoksa Avrupada kupa hayal olacak gene 1 3 Yanıtla
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