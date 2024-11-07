Herkes Yunus Akgün\'ün Tottenham\'a attığı golü konuşuyor

Spor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, maçın başında Avrupa golcüsü Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.

6. DAKİKADA FÜZE YOLLADI

Yunus Akgün, bu sezonki başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçının 6. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇTA GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Yunus Akgün, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

TOTTENHAM EFSANESİ BİLE ŞAŞIRDI

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus Akgün'ün golünün ardından "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama! Birdenbire öne geçtiler" yorumu yaptı.