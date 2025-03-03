Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle;
Yarın:
5 Mart Çarşamba:
Son Dakika › Spor › Heyecan dorukta! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı - Son Dakika
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