Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11\'leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanında sahaya çıkarken, iki takımın muhtemel 11'leri netleşti.

ETIHAD'DA DEV RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Manchester'daki Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Dördüncü hakem Jose Luis Munuera olurken, VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Robert Schröder görev alacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE TABLO

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar averajla Karabağ'ın önünde yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı ve haftaya 11. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.