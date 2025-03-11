Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan\'a Avrupa\'dan sürpriz teklif

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yakaladığı performansla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Arda Turan'a yurt dışından sürpriz bir teklif geldi.

SHAKTAR DONETSK KAPISINI ÇALDI

Ajansspor'un haberine göre;Ukrayna'nın dev kulüplerinden Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı.

ARA TURAN HEMEN REDDETTİ

Haberde genç teknik adamın bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Arda Turan, sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. 38 yaşındaki çalıştırıcıyla uzun yıllar devam etmeyi düşünen İstanbul ekibi, ayrılık gelirse tercihini yabancı hocadan yana kullanmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Arda Turan, bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un başında lig ve kupa olmak üzere toplamda 30 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alan 38 yaşındaki teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutturdu.