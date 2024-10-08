2016 yılında bu yana başkanlığını sürdüren Türkoğlu, Efe Aydan ile girdiği yarıştan galip çıktı ve 4 yıl daha görev yapma hakkı kazandı.
Hidayet Türkoğlu 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.
Hidayet Türkoğlu: 133
Efe Aydan: 29
Geçersiz: 3
Son Dakika › Spor › Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)