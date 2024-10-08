Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi

Spor

2016 yılında bu yana başkanlığını sürdüren Türkoğlu, Efe Aydan ile girdiği yarıştan galip çıktı ve 4 yıl daha görev yapma hakkı kazandı.

FARK ATTI

Hidayet Türkoğlu 165 oyun 133'ünü aldı ve yeniden başkanlık görevine seçildi.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Hidayet Türkoğlu: 133

Efe Aydan: 29

Geçersiz: 3