Hikmet Karaman: "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık"

09.04.2022 18:47
Hikmet Karaman: "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık"

- Hikmet Karaman: "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıklarını belirterek, ligdeki konumlarını garanti altına alıp kupa maçlarına odaklanmak istediklerini söyledi.

- Hikmet Karaman: "Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık"

İZMİR - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önemli bir deplasmanda 3 puan aldıklarını belirterek, ligdeki konumlarını garanti altına alıp kupa maçlarına odaklanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, açıklamalarda bulundu. Karaman, "İlk yarıda mücadele yönümüz iyiydi. Golleri erken bulduk. 2-0'dan sonra skoru artırabilirdik ama ilk yarının son dakikalarında 2-1 oldu. Ondan sonra pozisyonlar da bulduk, belki de 3-1 içeri girecektik. Tek farklı içeri girince skoru koruma iç güdüsü oluşuyor. Rakip takımın da coşkusu arttı. İkinci 45 dakikada zaman zaman kontra atak, zaman zaman da geçiş oyunlarımız oldu. Orada da skoru yakalayabilirdik, rakibimizin de pozisyonları. Göztepe büyük bir camia. Ligdeki konumları kolay değil, oyuncular açısında da çok zor. Bugün önemli bir deplasmanda 3 puan aldık. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki hafta sahamızda ligdeki konumumuzu garanti altına alıp kupa maçına odaklanmak istiyoruz. Çünkü buraya gelene kadar kupada deplasmanda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadık, o arada Trabzon ve Galatasaray lig maçları da vardı. Konyaspor ve Alanyaspor maçları da takımımızı zihinsel açıdan çok yıprattı. Arka arkaya mağlubiyetler aldık. Burada kendimize dersler çıkarmaya çalıştık. Bugünkü özellikle ilk 45 dakikadaki oyunumuzun üstüne koyarak lige ve kupaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

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Hikmet Karaman, Kayserispor, Göztepe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Önemli bir deplasmanda 3 puan aldık' - Son Dakika


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