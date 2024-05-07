Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu kriket antrenmanında hayatını kaybetti

Spor

Çocuğun adı Shaurya Kalidas Khandve olarak açıklandı. Shaurya, bu ayın başında Hindistan'ın Pune kentindeki Jagad Guru Spor Akademisi'nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra vefat etti.

Olay anı kameraya yansıdı: Shaurya, koyu kırmızı bir tişört giymiş şekilde koşarak topu attı ve top hızla ona geri döndü. Topun kasık bölgesine çarpmasıyla aniden acı içinde kıvrandı ve yere düştü. Kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalktı ama birkaç saniye sonra yeniden yere kapaklandı. Arkadaşları hemen yanına gelerek durumunu kontrol etti ve CPR uygulamaya başladılar, ardından tıbbi yardım çağırdılar.

Shaurya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sözcüsü Sachin Dhamane, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Polisler otopsi sonuçlarını bekliyor ve olayın tanıklarıyla görüşüyor.

Shaurya, arkadaşları arasında Shambhu olarak tanınıyor ve profesyonel bir güreşçi olma hayali olan bir spor tutkunuydu. Pune Polis İstasyonu, ölümünü kazara olarak kaydetti.