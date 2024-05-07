Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu kriket antrenmanında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu kriket antrenmanında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Pune kentinde yaşayan genç sporcu Shaurya Kalidas Khandve, spor antrenmanı sırasında topun kasık bölgesine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı. Shaurya, topu attıktan sonra top hızla ona geri döndü ve kasık bölgesine çarptı. Shaurya, acı içinde yere düştü ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Shaurya'nın hayali profesyonel bir güreşçi olmaktı ve ölümü kazara olarak kaydedildi.

07.05.2024 15:44  Güncelleme: 15:49
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Çocuğun adı Shaurya Kalidas Khandve olarak açıklandı. Shaurya, bu ayın başında Hindistan'ın Pune kentindeki Jagad Guru Spor Akademisi'nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra vefat etti.

Olay anı kameraya yansıdı: Shaurya, koyu kırmızı bir tişört giymiş şekilde koşarak topu attı ve top hızla ona geri döndü. Topun kasık bölgesine çarpmasıyla aniden acı içinde kıvrandı ve yere düştü. Kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalktı ama birkaç saniye sonra yeniden yere kapaklandı. Arkadaşları hemen yanına gelerek durumunu kontrol etti ve CPR uygulamaya başladılar, ardından tıbbi yardım çağırdılar.

Shaurya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis sözcüsü Sachin Dhamane, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını doğruladı. Polisler otopsi sonuçlarını bekliyor ve olayın tanıklarıyla görüşüyor.

Shaurya, arkadaşları arasında Shambhu olarak tanınıyor ve profesyonel bir güreşçi olma hayali olan bir spor tutkunuydu. Pune Polis İstasyonu, ölümünü kazara olarak kaydetti.

Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu Shaurya Khandve, kriket antrenmanı sırasında topun kasık bölgesine çarpması sonucu hayatını kaybetti
Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu Shaurya Khandve, kriket antrenmanı sırasında topun kasık bölgesine çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hindistan, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hindistan'da 11 yaşındaki sporcu kriket antrenmanında hayatını kaybetti - Son Dakika

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