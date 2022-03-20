Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Kerela eyaletinde bir futbol maçında tribünün çökmesi sonucu 5'i ağır toplam 200 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode'de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü. Yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5'i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti. Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ