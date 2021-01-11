HK Kayserispor'da Dan Petrescu için imza töreni düzenlendi

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Dan Petrecu ile ligin son sırasındayken kontak kurduk. İkna etmem kolay olmadı. Hoş geldiniz diyorum. 2 haftadır bizim galibiyet almamızı sağlayan Uğur Kulaksız hocamızı tebrik ediyorum. Dan Petrescu da Uğur Kulaksız'ı ekibinde görmek istediğini söyledi" diye konuştu.

"ZOR BİR GÖREVE TALİP OLDUM"Hes Kablo Kayserispor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten teknik direktör Dan Petrescu ise "Bu kadar çok basın mensubunu burada gördüğüm için heyecanlı ve mutluyum. Zor bir göreve talip oldum. Evet risk altındayım ama ben riski seviyorum. Riski sevmeyenler başarılı olamaz. 3 senedir şampiyonluk yaşayan bir hoca olarak düşme hattında olan bir takımda çalışmak kolay olmayacak. Ligi iyi yerde bitirirsek kendimi başarılı addedeceğim" ifadelerini kullandı."RİSK ALMAYI SEVİYORUM"

Kayserispor'un bulunduğu konumun bilincinde olduğunu belirten Petrescu, "Çalıştığım hiçbir takımda büyük vaatlerde bulunmadım. Ama çok çalışacağımın garantisini veririm. Riskli bir konumdayız ama ben risk almayı seviyorum. Şu an Kayserispor için en önemlisi puan kazanmak. Oynayacağımız ilk maçtan sonra duruma bakıp, takımı güçlendirebiliriz" dedi.