Hollanda'da Taraftarın Meşale Patlaması Sonucu Parmaklarını Kaybettiği Anlar Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Hollanda'da Taraftarın Meşale Patlaması Sonucu Parmaklarını Kaybettiği Anlar Kameraya Yansıdı

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Hollanda'da Eredivisie finali öncesinde bir futbol taraftarı meşale yakmaya çalışırken meydana gelen patlama sonucu parmaklarını kaybetti. Olay anı kameraya yansırken, yaralı taraftarın etrafındaki diğer taraftarlar hemen yardıma koştu. Bu olay, son dönemde futbol maçlarında piroteknik malzemelerin kullanımına karşı alınan sert önlemleri hatırlattı.

06.05.2024 13:48  Güncelleme: 14:00
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Hollanda'da bir futbol taraftarının meşale yakarken parmaklarını kaybettiği dehşet anı kameraya yansıdı. Eredivisie finali öncesinde, stadyum dışında bir taraftar meşale yakmaya çalışırken patlama yaşandı ve eli ciddi şekilde yaralandı.

Başta fark etmediği patlamadan sonra, eli kanlar içinde kalan adam ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çevresindeki diğer taraftarlar hemen yardıma koştu. Yaralı taraftarın PSV atkısı taşıdığı için muhtemelen PSV taraftarı olduğu düşünüldü.

PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam'ı 4-2 yenerek altı yıl sonra ilk kez Hollanda Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Cuma günü, bir Fransız ikinci lig maçı, sahaya meşaleler atılması nedeniyle iptal edildi. Troyes ve Valenciennes 1-1 berabere giderken, 89. dakikada maç durduruldu.

Geçen hafta İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Liverpool FC'yi Community Shield galibiyeti sırasında tribünde meşale ve duman bombası kullanıldığı için incelemeye aldı. Taraftarların piroteknik malzemeler kullanmasına karşı yeni sert önlemler getirildi ve bu tür davranışlar, stadyumlardan men edilmeyle sonuçlanacak.

Hollanda'da elinde meşale patlayan taraftar, parmaklarını kaybetti
Hollanda'da elinde meşale patlayan taraftar, parmaklarını kaybetti
Hollanda'da elinde meşale patlayan taraftar, parmaklarını kaybetti

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Son Dakika Spor Hollanda'da Taraftarın Meşale Patlaması Sonucu Parmaklarını Kaybettiği Anlar Kameraya Yansıdı - Son Dakika

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