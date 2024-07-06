Hollanda\'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım\'a dişli rakip

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın seri penaltı atışlarında rakibini 5-3 yenen İngiltere adını yarı finale yazdırdı.
Müsabakanın ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda karşılıklı goller atıldı. İsviçre'nin 75. dakikada Embolo ile bulduğu gole İngiltere, 80. dakikada Saka ile karşılık verdi. Bu gollerin ardından 90 dakika 1-1 berabere bitti. 15 dakikalık iki uzatma devresinde ise başka gol olmayınca yarı finalisti penaltılar belirledi.
Penaltılarda İsviçre'ye 5-3 üstünlük kuran İngiltere, rakibini saf dışı bırakarak İspanya ve Fransa'nın ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu. İsviçre'de penaltıyı kaçıran tek isim Manuel Akanji oldu.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İsviçre'yi penaltılarda eleyen İngiltere ile yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.
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