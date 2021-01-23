HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı - Son Dakika
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HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı

23.01.2021 20:44
HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı

Almanya 2'nci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Eintracht Braunschweig'ı, 20 dakikada bulduğu dört golle 4-2 mağlup etti.

Almanya 2'nci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta, Eintracht Braunschweig'ı, 20 dakikada bulduğu dört golle 4-2 mağlup etti.

2'nci Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg, 17'nci hafta maçında tabelanın alt sıralarında bulunan Eintracht Braunschweig ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, 9'uncu dakikada Felix Kroos ve 42'nci dakikada Marcel Bar ile bulduğu gollerle, HSV Hamburg karşında 2-0 üstün duruma geçti. Karşılaşmada 45+2 oynanırken sahneye çıkan HSV Hamburg'dan David Kinsombi, attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, ev sahibi Eintracht Braunschweig'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip HSV Hamburg, 51'inci dakikada Simon Terodde ile durumu 2-2 yaptı. Durmak bilmeyen HSV Hamburg, Aaron Hunt'un 59'uncu dakikada attığı golle 3-2 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 65'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıkan David Kinsombi, kendisinin ikinci, takımı HSV Hamburg'un dördüncü golünü Eintracht Braunschweig ağlarına bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca HSV Hamburg, 2-0 geri düştüğü maçta 20 dakikada bulduğu 4 golle rakibini mağlup etmeyi başardı. Eintracht Braunschweig deplasmanından galibiyetle dönen HSV Hamburg puanını 36'ya yükselterek, tabelanın 1'inci sırasındaki yerini korudu. Eintracht Braunschweig ise 14 puanda kalarak 16'ncı sıraya düşmekten kurtulamadı.KENAN KARAMAN'DAN GOLÖte yandan, dün, Almanya 2'nci Ligi'nde mücadele eden Fortuna Düsseldorf, milli oyuncu Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada rakibi Fürth ile 3-3 berabere kaldı.2'NCİ BUNDESLİGA'DA ALINAN SONUÇLARFortuna Düsseldorf - Fürth: 3-3 Osnabrück - Aue: 0-1 Karlsruhe - Heidenheim: 1-1Eintracht Braunschweig - HSV Hamburg: 2-4Paderborn - Würzburg: 1-0YARININ MAÇLARI ST. Pauli - RegensburgFC Nürnberg - Hannover 96 Darmstadt - Kiel

Sandhausen - Bochum


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Kaynak: DHA

Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı - Son Dakika
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