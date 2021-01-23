2'nci Bundesliga 'da şampiyonluk mücadelesi veren HSV Hamburg, 17'nci hafta maçında tabelanın alt sıralarında bulunan Eintracht Braunschweig ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, 9'uncu dakikada Felix Kroos ve 42'nci dakikada Marcel Bar ile bulduğu gollerle, HSV Hamburg karşında 2-0 üstün duruma geçti. Karşılaşmada 45+2 oynanırken sahneye çıkan HSV Hamburg'dan David Kinsombi, attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, ev sahibi Eintracht Braunschweig'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › HSV Hamburg, 20 dakikada bulduğu 4 golle kazandı - Son Dakika

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