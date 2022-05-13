Hull City'e Türk sponsor - Son Dakika
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Hull City'e Türk sponsor

13.05.2022 14:53
Hull City'e Türk sponsor

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'e, Corendon Airlines sponsor oldu.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'e, Corendon Airlines sponsor oldu.

Son yıllarda hem Türkiye'de hem yurt dışında spor takımlarına ve spor organizasyonlarına verdiği desteklerle marka imajını güçlendiren Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin 'Seyahat Sponsoru' oluyor.

Hull City tarafından yapılan açıklamada 'Tarihi ortaklık' olarak nitelendirilen iş birliğiyle, kulübün ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana Hull City'nin beraber çalışacağı ilk Türk menşeili marka olma özelliğini de taşıyor. Kulübün ulaşım ihtiyaçları ile birlikte özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile City taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Acun Ilıcalı: "Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz"

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, gerçekleştirilen tarihi ortaklık için, "İngiltere'de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum" dedi.

Yıldıray Karaer: "İki güçlü Türk markasının birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise, "2022 yazında, haftada toplam 49 İngiltere uçuşu gerçekleştiriyoruz. Antalya ve İngiltere arasında yoğun bir uçuş programı düzenledik. İki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleriyle birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz. Hull City taraftarlarını Türkiye'ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı'nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere'deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Hull City, England, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hull City'e Türk sponsor - Son Dakika


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