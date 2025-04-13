Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk - Son Dakika
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Spor

Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu. Sivaslı olduğunu belirten Belgü, "Samsunspor-Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'dan fazla" ifadelerini kullandı.

13.04.2025 22:20  Güncelleme: 22:31
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trednyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisinin Sivaslı olduğunu hatırlatan Belgü, Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"SİVASSPOR CANLA BAŞLA OYNADI"

"Hakikaten çok soğuk. Ben de Sivaslıyım. Sivas doğumluyum. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var, o bambaşka. Hakikaten bu soğuk havada her iki takımın sporcularına teşekkür etmek lazım, canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Zor bir deplasmandı bence. Sivasspor canla başla oynadı. 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz."

"FENERBAHÇE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Taraftarımız çok net şekilde gördü. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. 11 puan geriden geldik biz. 3 puan kaldı aramızda. Artık düşünmesi gereken karşı taraf. 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Taraftarımızın, bizim istediğimiz gibi olur inşallah. Şampiyonluk için hep beraber elimizden geleni yapacağız.

"GALATASARAY MAÇINI HEPİMİZ SEYRETTİK"

Samsunspor-Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk.

"YABANCI VAR GELDİKTEN SONRA NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Yabancı VAR geldikten sonra ne olduğunu gördük. Bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı VAR ile daha adil sonuçlar alındığını görüyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Galatasaray ile maçları aynı gün ve aynı saatte oynamak TFF'nin takdiridir. Saygıyla karşılarız.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI ZOR"

  • Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?

Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük.

ABDULLAH KAVUKCU'YA CEVAP

  • Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Bir takım kırmızı kart görmüyor" sözleri

Bir takım önce mağlup olarak gidiyor. İkinci yarıda 4 gol atıyor. O alakası alanlar yakından takip ediyorlar.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI GALATASARAY'DAN FAZLA"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'dan fazla. Taraftarlarımız inansın, güvensin. Her zaman arkamızda itici güç oldu taraftarlarımız. Arkamızda oldukları müddetçe her şeyin üstesinden geliriz. Tek beklentimiz taraftarımızın takımımızla bütünleşmesi."

Hulusi Belgü: Galatasaray\'ın Samsun\'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
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Son Dakika Spor Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Gakko 23:
    düpedüz. şikebahçe yine şike yapıyor ve yapacağını beyan ediyor tff den umudum yok savcılar bu işe el atmalı 62 34 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bu yönetimin sonu osimhen’in ayağından olacak :) 52 19 Yanıtla
  • Ali Parlak:
    Yönetim istifa diye bağıran taraftarınizmi itici güç arkanızda ? 37 17 Yanıtla
  • Argan Çınar:
    adam gibi adam 8 20 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bizde Galatasaray camiası olarak Kadıköy'de kupa maçında elenecegimizi düşünmüyorduk, adam olsaydınız da o kadar maç yaptınız Galatasaray ile birini kazanma şerefine erseydiniz 25 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Senin taraftarın varda Galatasarayın yokmu exranı söyle bize nedir extran 17 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hacı İsmail den miras kaldı size pisikolojik üstünlük 9 4 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Hulyo bizde sizin maçı izledik pardon tiyatro nuzu bakalım hakem abileriniz sizi şampiyon yapabilecek mi bunlar ne zaman sıkışsa hakem fb rakibine kırmızı yapıştıryor faul bile yok ordan gol oluyor bugüne kadar tek kırmızı kart dahi görmemiş fb çok centilmen bir takım hacııııı 2 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    anca bıdı bıdı, boş teneke. 2 0 Yanıtla
  • TC Serdar Sel:
    gakko 23 savcılar el atsa fetösarayda adam kalmaz 20 senedeki ne kadar kupanız varsa alırlar fetösaray taraftarı 0 0 Yanıtla
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