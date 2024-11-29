Hüseyin Yücel\'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun

Spor

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAŞKANLIK SONRA İLK AÇIKLAMA

Kısa süre içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Yücel, şu ifadeleri kullandı;

"Çok Değerli Beşiktaşlılar, Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.

Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.