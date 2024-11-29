Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun - Son Dakika
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Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun

Hüseyin Yücel\'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yücel, "Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel, süreçle ilgili detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısı ile yapacağını da belirtti.

29.11.2024 23:28
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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAŞKANLIK SONRA İLK AÇIKLAMA

Kısa süre içinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Yücel, şu ifadeleri kullandı;

"Çok Değerli Beşiktaşlılar, Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.

Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur.

Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.

Hüseyin Yücel, Sosyal Medya, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Kosar:
    müsterih oluyoruz zaten, sen başkan oldun ya artık 2. lik kesin şampiyonluk bir ihtimal 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayal satmaya devam 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Adam Da Boş Vaatlerde 1 0 Yanıtla
  • Osman Turan:
    Bunlar kendi derdine düştü vay Beşiktaş’ımın haline yazıklar olsun be … 1 0 Yanıtla
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