Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş\'ın yaptığı transferi açıkladı

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Aralık ayı sonundaki seçimlerde aday olan Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlıların tepkisini çekebilecek açıklamalarda bulundu. Yücel, program esnasında yaptıkları transferi de duyurdu.

Semih Kılıçsoy için gelen teklifi açıklayan Yücel, Beşiktaş ile olan sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"ASTON VILLA, SEMİH İÇİN 15 MİLYON EUROYA ÇIKMIŞTI"

Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan teklif aldıklarını belirten Yücel, "Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için ilk teklifi 12 milyon euro'ydu. Sonra 15 milyon euro'ya çıkardılar. 15 milyon euro vereceklerdi, Semih bir yıl bizde kiralık kalacaktı. Ayrıca 'Diego Carlos mu, Alex Moreno mu' seçin dediler. Ben, bu teklifi kabul ettim. Ama başkana kabul ettiremedim, '15 milyon euro çok az' dedi. Bence değerlendirilmesi gereken bir teklifti" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU KADRO DIŞI KALMAK İSTİYOR"

Oyuncuların tutumları hakkında Hüseyin Yücel, "Kadro dışı bırakmak, intihar oluyor. Oyuncunun hoşuna gidiyor. Kadro dışı kaldığı zaman yan gelip yatıyor. Böyle oyunculara da kimse talip olmuyor. 'Beni göndermek istiyorsan, bütün kontratımı ver gideyim' diyor" yorumunda bulundu.

"MARIO'NUN OPSİYONU DEVREYE GİRDİ"

Joao Mario sözleşmesi hakkında Yücel, "Joao Mario'nun 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girdi" dedi.

"MASUAKU İHTAR ÇEKEN TEK FUTBOLCU"

Maaşların geciktiğini kabul eden Beşiktaş Başkanı, Arthur Masuaku'ya tepkisini dile getirerek, "Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi" şeklinde konuştu.

"GİO, CENK'İ İSTEMEDİ"

Sezon başında göreve gelen van Bronckhorst'un Cenk Tosun hakkındaki tutumuna yönelik Yücel, "Biz, Cenk Tosun'a yeni sözleşme önermedik. O da ekmek parası peşinde, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirdi. Giovanni van Bronckhorst, Cenk'i istemedi" açıklamasında bulundu.

"SORUMLU BEN DEĞİLİM"

Beşiktaş'ın şu anki durumunda kendisini sorumlu olarak görmediğini belirten Yücel, "Kendimi Beşiktaş'ın ayakta kalmasını sağlayan biri olarak görüyorum. Seçildiğimiz zaman kasada 90 milyon TL vardı. Aralık maaşlarını ödedik. Ocak'tan itibaren hiçbir şekilde gelir yok, tamamen gider. 11-12 ay boyunca kasa kolaylığını sadece tek başıma şahsımla karşıladım." dedi. Fikret Orman'ın, "Bu yönetim Yücel'siz 5 ayı göremezdi." yorumuna katıldığını belirten Beşiktaş Başkanı konu hakkında, "%100 katılıyorum, 3 ayı göremezdi. Fikret Orman benden daha zekiymiş, ben bunu göremedim. Ben yönetime transferlerde destek olurum amacıyla girdim. Ama içeri bir girdim, kulüp dönmüyor. Dipsiz bir kuyu" değerlendirmesini yaptı.

"BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYASI KİMSENİN PR MECRASI DEĞİL"

Eski başkan Hasan Arat'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın sosyal mecralarından yapılan paylaşımlar hakkında konuşan Hüseyin Yücel, "Resmi hesaptaki tweeti ben sildirdim, çünkü Beşiktaş sosyal medyası, insanların kendi PR'ını yapacağı bir mecra değil. O tweet atılırken de camiada ve bizlerde rahatsızlık yaratmıştı. Dün de taraftarlar haklı bir tepki gösterdi. Bundan dolayı öyle bir aksiyon aldık" açıklamasında bulundu.