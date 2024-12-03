Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü - Son Dakika
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Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü

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Çalkantılı günler geçiren Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesinde maçın seyrini etkileyebilecek bir hamle geldi. Hüseyin Yücel başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim A takım futbolcularının ve personellerinin maaşlarının tamamı ödedi.

03.12.2024 20:52
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Kabus gibi günler geçiren Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından göreve gelen ve olağanüstü seçim kararı alan başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlılar için kötü gidişata dur demek adına takımdaki en büyük problemlerde biri olarak görünen sorunu çözdü.

MAAŞLARIN TAMAMI ÖDENDİ

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, dev derbi öncesinde büyük bir hamle yaptı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, ödeme alamayan A takım futbolcularının ve personellerinin maaşlarının tamamı ödedi.

DERBİYE UMUT BAĞLADILAR

Beşiktaş'ın sezonun en önemli karşılaşması haline gelen Fenerbahçe derbisini kazanmasının hem taraftarları hem de kulüp yönetimini mutlu edeceği düşünülüyor. Derbi öncesi yaşanan bu olumlu gelişme, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemesi ve geleceğe umutla bakılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş\'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü

Hüseyin Yücel, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu tek seferde çözdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Senide göreceğiz 2 4 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Koç grubu yavru takımının ödemesini geçmiş anladık. Bjk nin fb ye puan kaybettirme ihtimaline inanan yoktur umarım. Kartal kanaryanın salıncağında oturmaya devam etsin. Galatsaray hepinizi mhk tff üst üste koyup şampiyon olacak. 0 2 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Maaşlar ödendi sorun bitti. UEFA da neden yenildiniz maaş yüzünden mi yazık 0 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    kazansan ne olacak ne değişecek ki kendi götünü kurtar önce 0 0 Yanıtla
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