Hüseyin Yücel: "Hata yapmazsak kupayı kazanırız" - Son Dakika
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Hüseyin Yücel: "Hata yapmazsak kupayı kazanırız"

21.04.2022 01:21

- Hüseyin Yücel: "Hata yapmazsak kupayı kazanırız" Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel: "Kupayı getirmek boynumuzun borcu" Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia'yı 72-69 mağlup ederken, Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından yaptığı açıklamada...

- Hüseyin Yücel: "Hata yapmazsak kupayı kazanırız"

Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel:

"Kupayı getirmek boynumuzun borcu"

BOLOGNA - Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia'yı 72-69 mağlup ederken, Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından yaptığı açıklamada hata yapmamaları durumunda kupayı kazanacaklarını söyleyerek, "Kupayı getirmek boynumuzun borcu" dedi.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında, Reggio Emilia'yı İtalya'da 72-69 mağlup ederken, 27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak olan ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından Türkiye'den gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gayet iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yücel, "Rekoru hala elimizde tutuyoruz. Namağlup bir şekilde son maça kadar geldik. Finalin ilk maçıydı bu. Finalin son maçına kadar namağlup her maçımızı hem evimizde hem deplasmanda alarak geldik. Tabii biraz buruk ayrılıyoruz çünkü 17-18 sayıya kadar fark çıktı. Maçtan önce söyleselerdi belki inanmazdık ama fark etmez, bir şekilde psikolojik üstünlüğü de elimize aldık çünkü maçı kazandık. Az da olsa 3 sayılık bir farkla galip geldik. İstanbul'da kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bu kupayı Türkiye'ye getirmek artık boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"Seyircimize çok ihtiyacımız var"

27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde seyirciyi de salona davet eden Hüseyin Yücel, "Salonu dolduruyoruz. Akşam saat 20.00'de Ataşehir'de seyircimize çok çok ihtiyacımız var. Onlarla beraber 1-0 öndeyiz. Muhakkak herkesi maça bekliyorum. Kupaya da çok az kaldı, 1 hafta kaldı, Türkiye'ye getiriyoruz" dedi. Şu anda 1 haftanın kendileri için stresli geçeceğini söyleyen Yücel, "Final heyecanı var şu an. 1 hafta bizim için gayet stresli geçecek. Uyuyamayacağız belki ama önümüzdeki hafta inşallah mutlu sona ulaşan biz olacağız. Hem takımımız hem ülkemiz adına hakikaten böyle bir Avrupa Kupası kazandırmak herkes açısından çok büyük gurur kaynağı olacak. Maç öncesinde bu şekilde bir maç olacağını söyleseler herhalde 'Tamam hadi dönelim' derdik. 17-18 sayıdan gelip böyle olunca ama normal böyle şeyler çünkü kendi evlerinde oynuyorlar. Çok ciddi taraftarları var. Bir şekilde geri dönüşleri olacaktı belli bir noktadan sonra ama olsun şu an hala 1-0 öndeyiz. Avantaj elimizde sadece hata yapmamamız lazım. Eğer hata yapmazsak kupayı getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Yücel: Hata yapmazsak kupayı kazanırız
Hüseyin Yücel: Hata yapmazsak kupayı kazanırız
Hüseyin Yücel: Hata yapmazsak kupayı kazanırız
Hüseyin Yücel: Hata yapmazsak kupayı kazanırız

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Bahçeşehir Koleji, Hüseyin Yücel, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel: 'Hata yapmazsak kupayı kazanırız' - Son Dakika


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