Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın borcunu bitirecek projesini ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Spor

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın borcunu bitirecek projesini ilk kez açıkladı

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Aralık ayı sonunda yapılacak seçimde de aday olan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 100 milyon euroluk projesini ilk kez açıkladı. Yücel, ''Aldığımız her 1 liranın 50 kuruşu bankaya gidiyor. 40-50 tane Beşiktaş'ın babaları ile görüşeceğim, 2 milyon euro borç isteyeceğim. Faiz isteyen olursa yönetim kurulu karşılayacak faizi, ana parayı Beşiktaş tıkır tıkır ödeyecek'' dedi.

17.12.2024 18:16  Güncelleme: 18:34
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Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve ay sonunda yapılacak seçimde aday olan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camianın gündemindeki sorunlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yücel, Beşiktaş'ın kasasına yaklaşık 100 milyon euro sokacak projesini de açıkladı.

"SERDAL ADALI İLE BİRLEŞEMEYİZ"

Gündem Beşiktaş YouTube kanalına konuşan Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde;

"Serdal Adalı ile birleşmemiz çok mümkün değil. 1 + 1 eşittir 2 gibi düşünülüyor ama öyle olmuyor. Serdal ağabeyin yönetim kadroları ile benim kadrolarım farklı vizyona sahip. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Serdal ağabeyin yanında eski isimler var, benim yanımda yeni isimler olacak. Ancak seçimi o kazanırsa tüm desteğim onunla birlikte olacak. O da bana aynı şeyi söyledi. Faydalı olacağına inanmıyorum, yoğurt yiyişimiz farklı.

"HASAN ARAT'A ÇOK KIZGINIM"

Hasan Arat'a çok kızgınım. Yarı yolda bıraktı, ondan ziyade aniden bıraktı. 'Ben 1 ay sonra bırakıyorum haberin olsun çocuk' deseydi tamamdı. Bombayı elime bıraktı. İstifa etmemiz gerekiyor ama o ayrı dert etmesem ayrı dert. İki arada bir derede kaldım. Yetki sorunu ve imza sorunu yaşadım desem de yalan yaşamadım desem de yalan olur. Örneğin 'Samet ve Brad'i görevden alıyorum' dedi, 'Tamam başkanım hayırlı olsun' dedim.

"KEŞKE YÖNETİME GİRMESEYDİM"

Keşke bu yönetime girmeseydim. Nereden girdim bu yönetime! Ben 2 gün önce girdim yönetime. Televizyonda izlerken kendime yediremedim. Gittim 'Ben senin yanındayım ağabey' dedim. Bir cephe oluşmuştu Serdal Adalı tarafında. Bütün camianın akil adamları, basın, üyeler herkes Adalı'nın yanında, Hasan Arat yapayalnız kalmıştı. Serdal Adalı'nın temiz bir yüreği olduğuna inanıyorum.

"SEÇİLMİŞ BAŞKAN DEĞİLİM"

Ben seçilmiş bir başkan değilim şu an. Bu beni çok rahatsız eder. 'Darbe' söylemleri oldu, sanki Hasan Arat'ın altını oymuşum gibi. Ben topal ördek şeklinde mayısa gitmeyi arzulamadım. Yönetim kurulunda çok ciddi baskı oldu, devam edelim diye. Ben koltuk sevdalısı olsaydım seçim kararı almazdım ama hiç etik olmazdı.

"ÇOK İSİMLE VEDALAŞACAĞIZ"

Seçildiğimizde 'Feda' dönemi gelmiyor, 'Veda' dönemi geliyor. Çok fazla arkadaşla vedalaşacağız. Sadece oyuncular değil, profesyoneller de dahil. Çok ciddi temizlik yapılacak. Şu anda Beşiktaş'ın 603 personeli bulunuyor. 603 kişi ne iş yapıyor, gerçekten çok merak ediyorum. 2. başkanken yapmaya çalıştım. Vallahi de billahi de çalıştım ama yaptırmadılar. 'Bekle zamanı var' diye diye ertelediler, en sonunda da istifalar geldi zaten.

YÖNETİMDE KALACAK İSİMLER

Teknik direktör olarak aklımda olan isim Sergen Yalçın. Ancak şu hataya düşmeyeceğiz; kanat ihtiyacımız varken orta saha istenirse, kuracağımız icra kurulu buna engel olacak. Tabii ki futboldan anlamayan birini getirirsen oraya olmaz. Onur Göçmez ve Mete Vardar yönetimde olacaklar. Feyyaz Uçar ile farklı platformlarda yolumuza devam edeceğiz.

"FUTBOLCULAR ARASINDA SORUN VAR"

İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Bu durumdaki Adana Demirspor maçını kaybetmek ne demek? Fenerbahçe maçında böyle oynamıyorsunuz ama verilecek ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Ben, bu oyuncuların kimler olduğunu da biliyorum. Artık buna göre davranacağız. Maç seçen oyuncular var.

SERGEN YALÇIN VE B PLANI

Sergen Yalçın dışında 6 aylık bir B planımız var. Gelmeme ihtimali daha yüksek ama... Serdar Topraktepe de onun ekibinde olacak. Serdar Topraktepe bu kulübün çocuğudur

"3 İSMİN PARASINI HİBE ETTİM"

Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin imza paralarını kulübe hibe ettim. Oyuncular hakkında tek tek konuşmayacağım. Sonra adamlar sahada koşmuyor, benden biliniyor koşmamaları. Biletini keseceğimiz oyuncular, genellikle bize enkaz olarak kalmış olan oyuncular. Gidecek oyuncular, bizim aldığımız oyunculardan ziyade bize bırakılan oyuncuları göndereceğiz.

100 MİLYON EUROLUK PROJE

Bankalar Birliği'nen kurtulmadan huzurlu hale gelemez bu takım. Aldığımız her 1 liranın 50 kuruşu bankaya gidiyor. 40-50 tane Beşiktaş'ın babaları ile görüşeceğim, 2 milyon euro borç isteyeceğim. Faiz isteyen olursa yönetim kurulu karşılayacak faizi, ana parayı Beşiktaş tıkır tıkır ödeyecek. Hiçbir şey yapmasan borç olduğu yerde artıyor.

"MAAŞLARI ÖDEYECEK PARA YOK"

Aralık sonu gelecek, maaşları ödeyecek para yok. Ocakta da yok şubatta da... Mayısa kadar yok. Kulübe geldiğimiz ilk gün bas bas bağırdım, en önemli işimiz pazarlama diye. 'Değiştirelim' dedi, 'Dur bekle, dur bekle dur bekle' diye diye iş işten geçti. Adam 5-6 ay sonra kendisi ayrıldı zaten.

"GIO İLE GÖRÜŞME YAPTIRDIM"

23 Temmuz'da Feyyaz Hoca'yı Gio'nun yanına gönderdim. 'Git şunla toplantı yap, hangi bölgelere oyuncu lazım, transferlere sponsor olduğumuzu söyle, biz hallederiz' dedim. Feyyaz gitti, 5 dakika sonra başkan aradı 'Feyyaz niye hocayla görüşüyor?' diye. Yahu adam futbol şube sorumlusu, ne demek niye! Samet'in zaten hocayla alakası yok, futbolun patronu... '46 yıldır kulübün içindeyim beni hiçbir yere sokmuyorlar' diye yakınıp duruyordu o da zaten.

Hüseyin Yücel, Beşiktaş\'ın borcunu bitirecek projesini ilk kez açıkladı

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Son Dakika Spor Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın borcunu bitirecek projesini ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Caliouya bak proje gel haykırdım hahahahahahahahha herkes komidine 1 minyoncuk koysa eziktasım zengin olur :D:D:DDDD 31 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    Parası neyse verelim de bi daha 6sye yatıp bize tüm gücünüzle oynamayın 7 19 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Her gün biri vuruyor sahiplerini onlar da bilmiyor ki :) Kız kardeşleri 6s, babaları Fenerbahce bu gerçek... 3 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELIKK BEN RENK RENK TAYT, TANGA ALDIM IKINIZEDE 9 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bu parayla glatasarayı satın alırız işte bize böyle gelin böyle gelinki sırf şampiyonlukla değil şampiyonlar Ligi kupasınıda alalım 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat sen altına önce don alda konuş zevzek şampiyon GS olacak yavşak 5 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    derdiniz servetinize Servet katmak Beşiktaş'ı düşünen yok 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yengeme ulaşıp seni şikayet edicem bak ciddiyim yaşının adamı ol biraz vallahi afyona gelirim bak söyliyim 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Başarı Olmadıktan Sonra Ne ye Yarar karaktersiz takımı oldu 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talat Yelbuzzz sende koleksiyon var sanırım hergün Vukuat yapıyorsun 0 0 Yanıtla
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