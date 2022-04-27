Hüseyin Yücel: "Yarım kalan hikayeyi tamamladık" - Son Dakika
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Hüseyin Yücel: "Yarım kalan hikayeyi tamamladık"

27.04.2022 22:52

- Hüseyin Yücel: "Yarım kalan hikayeyi tamamladık" Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından, 2 yıl önce yarım kalan bir hikayeleri olduğunu söyleyerek, "Bu hikayeyi tamamladık" dedi.

- Hüseyin Yücel: "Yarım kalan hikayeyi tamamladık"

İSTANBUL - Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından, 2 yıl önce yarım kalan bir hikayeleri olduğunu söyleyerek, "Bu hikayeyi tamamladık" dedi.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji'nde Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından konuştu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Yücel, "Maçtan önce çok heyecanlıydık, şu anda aşırı mutluyuz. 2 sene önceden yarım kalan bir hikaye var dedik ve kupayı getireceğiz dedik. Ülkemize kupayı getirdik. Önümüzdeki hafta bayram. Çifte bayram yaşattığımız için çok mutluyuz. Bu hikayeyi burada çok güzel neticelendirdik. Burada salondaki tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bursa'nın ve Efes'in de maçları devam edecek. Onlara da başarılar diliyorum. Adım adım gitmek istiyoruz ve yazın güzel bir programla, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir program başarmak istiyoruz. 5 yıldan bu yana ilk kez böyle bir tribün önünde oynadık. Galibiyette en büyük katkı onlarındır. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Hüseyin Yücel: Yarım kalan hikayeyi tamamladık
Hüseyin Yücel: Yarım kalan hikayeyi tamamladık
Hüseyin Yücel: Yarım kalan hikayeyi tamamladık
Hüseyin Yücel: Yarım kalan hikayeyi tamamladık

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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