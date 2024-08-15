Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi

Iberia Tiflis\'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Gürcistan ekibi İberia Tiflis'i 2-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İstanbul ekibi, play-off turunda İrlanda takımı St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek.

15.08.2024 22:29  Güncelleme: 22:36
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. ön eleme turu rövanş maçından Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İstanbul ekibi, sahasındaki maçı da 2-0 kazanarak tur atladı.

İLK YARIDA OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan taraf olan RAMS Başakşehir, 32. dakikada Olivier Kemen ile golü buldu. Bu gol, VAR incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylelikle karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarıda aradığı golü bulamayan RAMS Başakşehir, ikinci yarıda peş peşe goller buldu.50. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertliler, 61. dakikada ise Dimitris Pelkas ile farkı 2'ye çıkardı.

Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi

BİR GOL DAHA VAR'DAN DÖNDÜ

RAMS Başakşehir, müsabakanın 67. dakikasında Dimitris Pelkas ile 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Ancak Pelkas'in ikinci golü, VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan ve tur atlayan taraf temsilcimiz oldu.

Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi

PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ

Toplamda 3-0'lık skorla İberia Tiflis'i elemeyi başaran RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Azerbaycan ekibi Sabah'ı iki maçta 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

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Son Dakika Spor Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eyüp Etçil: helal olsun 12 3 Yanıtla
  • Çelikk: Buldunuz Gürcistan Gibi Köy takımı Bundan sonra göreceğiz... 4 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Tebrikler Başakşehir tebrikler???? Avrupa'da yola devam 1 2 Yanıtla
  • Sahin Alağan: tebrikler 1 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi - Son Dakika
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