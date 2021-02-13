İbrahim Cezayir'den Karşıyaka'ya reçete - Son Dakika
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İbrahim Cezayir'den Karşıyaka'ya reçete

İbrahim Cezayir'den Karşıyaka'ya reçete

13.02.2021 13:17

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 5 yenilgiyle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan, son 4 maçtır gol dahi atamayan Karşıyaka'da, takımın dümeninde çıktığı ilk maç olan Gölcükspor sınavından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktör İbrahim Cezayir, reçeteyi yazdı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 5 yenilgiyle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan, son 4 maçtır gol dahi atamayan Karşıyaka'da, takımın dümeninde çıktığı ilk maç olan Gölcükspor sınavından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktör İbrahim Cezayir, reçeteyi yazdı. Geçen haftadan bu yana yeşil-kırmızılılarla antrenman yapan 42 yaşındaki teknik adam, "Gölcükspor önünde takımda 4 maçtır kazanamamanın psikolojisi vardı. Aslında ilk yarıda iyi oynadık. Golü de bulduk ama kaleciye faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Pozisyonda faul yoktu. Öne geçsek skor farklı olurdu. İkinci yarıda ise kötüydük. Oyun tempomuzu, özgüvenimizi yükseltmek zorundayız. Daha hırslı, daha coşkulu, daha çok isteyen motivasyonu yüksek bir takım olmalıyız. Takımda bu reaksiyonu görüyoruz. Oyuncularda o ışık var" dedi.

KADRO DIŞI YOKKarşıyaka'da yönetim kötü gidiş sonrası İbrahim Cezayir'e takım ve futbolcularla ilgili her türlü radikal kararı almak için tam yetki verirken, genç teknik adam kadro dışı bırakacakları isim olmadığını söyledi. Cezayir, "Transfer yasağımız var. Oyuncu sayımız az. Bu nedenle her futbolcuyu kullanmak istiyorum. Takım olgusu olmayan, coşkusu, isteği olmayan zaten değil maçta görev almak antrenmana bile çıkamaz. Her futbolcunun yüksek tempolu oynamaya alışması gerekiyor. Tek ihtiyacımız 1 tane galibiyet. Gerisi gelecek. Mücadele gücümüzü, tempomuzu, pas ritmimizi artırmalıyız. Bunlar için 15 günlük zamana ihtiyacımız var ama tempoyu yeniden yakalama sürecinde de puan kaybetme lüksümüz yok. Hedefe gitmek için özellikle iç sahada hiç puan kaybetmemeliyiz. Elazığ Karakoçan FK maçıyla birlikte yeniden kazanan bir takım kimliğine döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İbrahim Cezayir'den Karşıyaka'ya reçete - Son Dakika


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