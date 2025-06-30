Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Burada milli takım için övgü dolu sözler sarf eden Hacıosmanoğlu, "Tarihin en yetenekli kadrosuna sahibiz. Bununla birlikte tarihin en ahlaklı, en nezih kadrosu. Hocamla beraber başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Bu sözlerinin ardından eski futbolculardan mesaj geldiğini belirten Hacıosmanoğlu, sözleri nedeniyle affını istedi. Hacıosmanğlu, "Eski futbolcularımız 'En ahlaklı kadro' sözümden rahatsız olmuş sanırım, 'Ahlaksız mıyız?' diye tepki göstermişler. Öyle bir düşünce kalbimde yok, beni tanıyanlar bilir. Dil sürçmesi olduysa, eski futbolcularımızdan özür dilerim. Tarihin en yetenekli ve karakterli kadrosu diyorum. Türk Milli Takımı'nın formasını onuru ve şerefini giymiş futbolcuları her zaman takdir ile anacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi - Son Dakika
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