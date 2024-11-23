İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemlerle ilgili konuştu. Son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddialarına yanıt veren Hacıosmanoğlu, ''Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek'' dedi. Hacıosmanoğlu, genç ve yetenekli hakemlerin olduğunu belirterek, yabancı hakem konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi gerektiğini ifade etti.

23.11.2024 08:55
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddialarına da değindi.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Remzi Özdemir:
    Bu şerefsiz kesin galatasaraylı 8 21 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Türk Futbolu diye bişey kalmadı artık yazık önceden hakemler konuşulmazdı futbol konuşulurdu işin içine siyaset bulaşınca böyle kötü oldu 18 3 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    Boş bi adam Trabzon başkanı olduğu dönemde de boş boş konuşuyordu palavracı 15 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Yapı Yapı Yapı... Galatasaray 13. olduğu sezon bu yapı nerdeydi 14 1 Yanıtla
  • RIFAT SALMAN:
    kuşlar yabancı hakem gelsin diye uğraşıyordu acaba niye vazgeçtiler 5 2 Yanıtla
  • Muzaffer İlhan:
    var için yabancı hakem sart 6 1 Yanıtla
  • AHMET GÜRCAN KARAN:
    Tff başkanlığı ağırdır büyük gelir söylemlerin ile eylemlerin farklı çıktı boş boş konuşma sende FBJK salıncağına binmişsin çoktan... 2 1 Yanıtla
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