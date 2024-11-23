TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, HT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, son zamanlarda sıkça konuşulan yabancı hakem iddialarına da değindi.
Hacıosmanoğlu, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı federasyonda. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim, ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi - Son Dakika
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