İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi? - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi?

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkındaki sorulara 'Gündemin dışı sorulara gerek yok' yanıtını verdi.

16.12.2024 15:30
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçı için gelen soruya, "Gündemin dışı sorulara gerek yok" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın başkanları ile Riva'da görüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray - Trabzonspor maçına gidecek mi?" sorusunun ardından, "Gündemin dışı sorulara gerek yok" yanıtını verdi.

GALATASARAY KARŞILAMAYACAK

Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan demeç savaşının ardından Trabzonspor maçına gelmesi halinde Hacıosmanoğlu'nu karşılamayacak. Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşanan diyaloğun ardından TFF'nin istifasını istemiş ve Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi?

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kenan KODALAK:
    GELSİN YADA GELMESİN GALATASARAY YÖNETİMİNİN UMURUNDA OLMAYACAK GELİRSE KARLI KANMAYACAK MUHABBET EDİLMEYECEK SELAM DAHİ VERİLMEYECEK GALATASARAY İÇİN TFF BAŞKANİ YOK HÜKMÜNDEDİR TARAFTARDAN KORO HALİNDE HAKARET DUYMAK İSTİYORSA BUYURSUN GELSİN. 30 3 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    gelsin de görsün ne olduğunu bekliyiruz 22 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gitsin Ne Olacak 8 7 Yanıtla
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