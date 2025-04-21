İbrahim Hacıosmanoğlu'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri, şirket merkezi önünde eyleme başladı. İşçiler, yanlarında getirdikleri valizlerle şirketin önünde oturarak protesto düzenledi.

21.04.2025 16:04  Güncelleme: 16:13
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri şirket merkezi önünde eyleme başladı.

Sakarya Şehir Hastanesi'nin tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalesini, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı kazanmıştı. Şirket, 2021'deki ilk ihaleyi de almıştı.

MALİYETİ 6 MİLYAR TL

Adapazarı'nda 300 dönüm araziye inşa edilen 1.000 yataklı Şehir Hastanesi için ilk ihale, 13 Temmuz 2021'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştı. ATR Yapı, bu ihaleyi 1 milyar 248 milyon 61 bin TL'ye kazanmıştı. Ancak hastane 2 yılda tamamlanamayınca, 13 Aralık 2024'te ikmal ihalesi düzenlendi. Bu ihaleyi de 4 milyar 825 milyon TL bedelle ATR Yapı almıştı. Böylece hastanenin toplam maliyeti 6 milyar 73 milyon 61 bin TL'ye ulaşmıştı.

ŞİRKETİN ÖNÜNDE PROTESTOYA BAŞLADILAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait ATR Yapı Şirketi'nin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden işten çıkardığı şehir hastanesi işçileri şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin önünde oturan işler yanlarında valizlerini de getirdi. İşçiler, ATR YAPI'nın bulunduğu plazanın girişini kapattı.

Görüntüleri paylaşan İnşaat-İş Sendikası ise, "Ya hakkımız olanı verip onurumuzla oynamaktan vazgeçersiniz ya da biz haklılık ve meşruluğumuzun gücüyle elimizden gelen her şeyi yaparız! İnşaat işçisinin köle olmadığını öğreneceksiniz!" notunu düştü.

İbrahim Hacıosmanoğlu\'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı
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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'na şok protesto! işten çıkardığı işçiler kapısına dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • bülent yılmaz:
    doğru bir iş yapsa şaşardım ali koçun adamı 69 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Adamlar Mafiaa Akilli olun 25 8 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Bu adam değilmiydi milli takım oyuncularına villa sözü veren sen önce işcilerinin hakkını ver sayın osmanoğlu kendi cebinden milli takım oyuncularına villa vereceğine... 25 0 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    renklilerin kuklası 7 4 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    battı fişing yan going 6 0 Yanıtla
  • Yücel Usug:
    aylardır Ali Koç'un ve Yapı nım deynekciliğini niye yaptığı ortaya çıktı. Yapı krediden işçilerin maaşı ,tazminatını dahi ödeyemecek durumdaymış diyebilirmiyiz 5 0 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    O salıncağa kim oturduysa başına gelmedik kalmadı, iki kuruşluk sempatikliğin vardı o da gitti 1 0 Yanıtla
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