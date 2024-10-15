İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında dördüncü hakeme söylediği "Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözlerine yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, "En büyük ceza; bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o" dedi.

15.10.2024 22:39  Güncelleme: 22:59
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa maçının ardından TFF ve karşılaşmanın hakemini sert sözlerle eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"MAÇI DEĞİL, HAKEMİ İZLİYORUM"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

  • İlk 8 haftada adil bir yönetim olduğunu düşünüyor musunuz?

"Değerlendirmiyorum. Sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben maçı değil, hakemleri izliyorum. Temennimiz bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Değişimi çok iyi yapmamız lazım. Genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız.

"VAR'DAKİ KASITLI BİR HAREKET BİZİM ŞAHSİYETİMİZLE OYNAMAYA GİRER"

Çoğu yorumcu kuralları bilmesine rağmen adil yorum yapmıyor. Aynı yorumu yapan yorumcuların bir sene önce farklı yorum yaptığı görülüyor. Renge göre yorum yapılıyor yani. Başkanlarımızla 3 saate yakın görüştük. Geçmişte hata oluyordu ama kasıtlı hata oluyordu. Bu sezon 8 haftaya baktığımızda hata yapanların yüzde 80'inin genç hakemlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu hataların VAR'da minimuma indirmemiz gerekiyor. VAR'da kasıtlı bir hareket gördüğümüz zaman bu bizim şahsiyetimizle oynamaya girer. Bizim şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİNİ TEBRİK ETTİM

Trabzonspor- Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, 'Bir Beşiktaş forması eksikti' dedi. Ben de maçtan sonra hakemi aradım ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek.

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

  • Süper Lig'de yabancı hakem gelecek mi?

Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Yabancı hakem ile teknik direktör futbolcu kıyaslaması yapılması doğru değil. Bu işi yerli hakemle çözeceğiz."

OKAN BURUK SÖZLERİ

Bir maçta hakem arkadaş raporuna yazmadı söylenen lafı. Talimatlarda da gözlemci, temsilci, hakem yazmadıktan sonra ceza veremiyorsunuz. Okan hocanın pozisyonundan bahsediyorum. Arkadaşlara söyledik o talimat değişecek. Yazmayan, gördüğünü, duyduğunu işleme koymayan bizimle yürümeyecek. Kim ne söylüyorsa cezasını çekecek. Rapora yazılmamış olsa bile görüntülerden ceza vereceğiz. Rapora yazmayan arkadaşa da gereği yapılacak. Okan hocanın orada kullandığı kelime 'Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez...'Şimdi öyle düşünmeyeceksiniz işte. En büyük ceza; bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gelecek. O zaman görürsünüz. Bana göre en büyük ceza o. Size söylenen söz ve hakaret size yapılmıyor, bize yapılıyor dedim hakem arkadaşlarımıza. Biz onlara sahip çıkacağız, arkalarında duracacağız. Hatalarını düzelten hakem arkadaşlarımızla devam edeceğiz, düzeltmeyenlerle birlikte yürümeyeceğiz. Bizim olduğumuz yerde art niyetli hiç kimse hareket edemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 3-3 berabere kaldığı mücadelenin 82. dakikasında; Kasımpaşa'nın kazandığı penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıkmıştı. VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Buruk'un dördüncü hakeme "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görülmüştü. Maçın ardından "tehditten" PFDK'ya sevk edilen deneyimli teknik adam, kurul tarafından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası almıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan Okan Buruk\'a zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Onur Kaya:
    helal olsun tff başkanı böyle olmalıdır 21 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ibrahim başkan sana helal olsun 17 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    okan denen şahsa büyük cezalar verilmeli devamlı kaos yaratıyor bu adam 16 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Saçma sapan abartmayın 5 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK BU ULKENIN SUAN EN BUYUK TEKNIK DİREKTÖRUDUR. ONUN GIBI EVLADI OLMAYANLAR BRONKOST GIBI 3.SINIF HOLLANDALIYA MAHKUM OLURLAR 1 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE DE OLMASI GEREKEN ASIL SEY YABANCI FUTBOL FEDARASYONU BASKANI VE YABANCI MHK BASKANIDIR , YOKSA BIZ BU FUTBOLDSN BI HABER BASKANLARLA BIR YERE VARAMAYIZ, 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    8 haftaya kadar bir dünya rezillik oldu sesin çıkmadı hanı kulüp itiraz etmeden ben konuşacağım onların konuşmasına gerek kalmayacaktı. sesin çıkmadığına göre bu rezilliklerin arkasında sen varsın demek ki 0 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Sayın başkan sen bütün hakemleri emekli et hepsini gerçekten maç yöneten yabancı hakemleri al 0 0 Yanıtla
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