TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor - Son Dakika
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Spor

TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor

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24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı bir hakemin görev yapacağı artık kesinleşti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması sonrası sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma çıktı.

19.02.2025 15:51
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Türkiye'deki futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen, 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yabancı bir orta hakemin görev alacağı kesinleşti.

TFF'nin Riva'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakem yöneteceğini paylaştı. Alınan radikal karar, sosyal medyada taraftarları adeta ikiye böldü. Durumu destekleyenler de var desteklemeyenler de...

"YABANCI HAKEM YÖNETECEK"

"Dün akşam ekip arkadaşlarımla uzun bir sohbet ettim. İlk baştan ben kendi evlatlarımıza güveniyorum. Hakemlerimizin içinde bu maçı yönetecek çok arkadaşımız var. Kulüplerin başvurusu üzerine karar alacağımızı söyledik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım başkan olarak yetkiyi bana verdi. Bu tartışmaların önünü kesmek ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır bir konuma sokmamak için derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı".

ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Derbi tarihinde bir ilk olacak karar, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yarattı. Konuyla ilgili binlerce yorum ve paylaşım yapıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yabancı hakem kararına tepki yağıyor
TFF\'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin yabancı hakem kararına tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Sezgin Günal:
    fırıldağın önde gidenisin 74 49 Yanıtla
  • TC Serdar Sel:
    fetösaray lılar tutuşur şimdi türk hakemsiz ne yapacaz fenerbahçe içimizden geçer diye 68 47 Yanıtla
  • Burak Altıkaya:
    usagim senin osmanliligin Ali koca gelene kadarmiş 59 44 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TFF İSTİFAAAAAAAAAAAA 45 38 Yanıtla
  • Semih:
    Türkler dünyayı yönetti ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak dedin. Kendi şerefini bile konuya dahil etmiştin. Ben zaten GS kulübünün sezon başından beri istediği "kaliteli, sadece en üst beş ligde maç yöneten" hakemleri istiyorum. Ama sen nasıl futbol amirisin ki her lafından dönüyorsun? Ve şaibeli sloven hakemi maça atıyorsun? 65 17 Yanıtla
  • Can dostum:
    Kaç para aldınız 30 36 Yanıtla
  • barış özcan:
    Anlamsız bir tepki. Neden mi; Kimse Türk hakemlerinden memnun değil, çok formsuzlar,UEFA doğru dürüst maç bile vermiyor. Şimdi en azından daha adil bir maç olur. 31 3 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Fırıl fırıl 15 10 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    siz istediniz türk hakemi beğenmiyorsunuz yabancı olacak tabiki uzayli hakem yönetecek değil ya biraz hakemligi anlarsınız belki yabancıda hata yaparsa 17 4 Yanıtla
  • Selim Keskin:
    en iyi karar bu neden mi yoksa bir türk hakemin daha kariyeri bitecek 5 1 Yanıtla
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