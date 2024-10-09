İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti

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4 Büyükler'in başkanları toplantı yapan toplantıda ilginç diyaloglar gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u, "Hocanız sahada çok gergin" diyerek sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'e şikayet etti. Özbek de "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdi.

09.10.2024 16:30
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4 Büyükler'in başkanları önceki gün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ev sahipliğinde bulunurken toplantıda yaşanan ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

ÖZBEK'TEN ACUN SİTEMİ

3 Saatlik kahvaltının bir bölümünde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Acun bey basın toplantısında %90 bizi hedef aldı bundan rahatsız olduk" derken Ali Koç da "Haklarımızı korudu, yanıt vermesi kadar doğal ne olabilir" geri dönüşünü yaptı.

"OKAN BURUK ÇOK GERGİN"

Bir başka detay ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Okan Buruk'un ismini vererek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "Hocanız sahada çok gergin" dediği öğrenildi.

"BİZİM HAKKIMIZI KORUYOR"

Dursun Özbek'in ise "Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi?" yanıtını verdiği kaydedildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Oğuzhan Çakır'ın performansına ve fikstüre tepki göstermişti. Buruk, "Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır ol da mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk\'u Dursun Özbek\'e şikayet etti

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti - Son Dakika

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