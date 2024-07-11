İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adaylığından çekilmeyecek - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adaylığından çekilmeyecek

TFF başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu, adaylıktan çekilmeyeceğini ve imza konusunda sorun olmadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Kesinlikle biz adaylıktan çekilmeyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık" dedi. Adaylıktan çekilen isimler hakkında da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz hayatımızda hiçbir zaman geri vites yapmadık ve yapmayacağız. Bu böyle bilinsin. Onlar çekilebilir ama biz yolumuz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

11.07.2024 17:51
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18 Temmuz'daki TFF Genel Kurulu'na sayılı günler kala İsmail Uyanık'ın ardından daha önce başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı, yaptığı yazılı açıklama ile TFF başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Bu gelişmler üzerine gözlerin çevrildiği İbrahim Hacıosmanoğlu, adaylığı ile ilgili Haber Global'a konuştu.

"KESİNLİKLE ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu, "Kesinlikle biz adaylıktan çekilmeyeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık" dedi.

"ALİ KOÇ HAKKINDA SÖYLEDİKLERİM GERİDE KALDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında söylediklerinin geride kaldığını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz. Göreceksiniz Türk futbolu bizimle seyir değiştirecek. Daha önce Ali Koç hakkında söylediğim şeyler geride kaldı. O defterleri tekrar açmaya gerek yok. Kimseyle kavga etmeye değil barış ortamında Türk futbolunu yönetmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adaylığından çekilmeyecek

"BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Adaylıktan çekilen isimleri değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz hayatımızda hiçbir zaman geri vites yapmadık ve yapmayacağız. Bu böyle bilinsin. Onlar çekilebilir ama biz yolumuz devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan adaylığından çekilmeyecek - Son Dakika

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