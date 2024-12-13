İbrahim Hacıosmanoğlu ve Montella, rakiplere meydan okudu

Spor

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya-Hollanda eşleşmesinin galibiyle eşleşti. Kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, eşleşmeleri değerlendirdi.

HACIOSMANOĞLU: TARİHİN EN İYİ JENERASYONU

A Milli Takım'a çok güvendiklerini söyleyen TFF Başkanı, "22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: HOLLANDA İLE HESABIMIZ VAR

İspanya-Hollanda eşleşmesinden Hollanda'yı istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hollanda ile bir hesabımız var. İspanya'yı yenmeleri için onları destekleyeceğiz. Sonrasında biz kendi işimize bakacağız" sözlerini sarf etti.

MONTELLA: HERKESE HAZIRIZ, RAKİP FARK ETMEZ

Zor bir kura çektiklerini söyleyen Montella ise "Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder" dedi.

MONTELLA: 22 YIL ÇOK UZUN SÜRE

22 yılın çok uzun bir süre olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "İyi ve genç bir takıma sahibiz, inanıyorum ki böyle yüksek seviyede maçlar oynamamız oyuncularımızı fiziki ve zihinsel olarak geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre ama biz bu gruba hazırız ve lider çıkmak istiyoruz. Lider olamazsak da ikinci olarak play-off'a gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda - Lüksemburg

Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda - Lüksemburg B Grubu: İsviçre - İsveç - Slovenya - Kosova

İsviçre - İsveç - Slovenya - Kosova C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya - Belarus

Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya - Belarus D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda - Azerbaycan

Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda - Azerbaycan E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE - Gürcistan - Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya - Litvanya

İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya - Litvanya H Grubu: Avusturya - Romanya - Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

Avusturya - Romanya - Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail - Estonya

Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail - Estonya J Grubu: Belçika - Galler - Kuzey Makedonya - Kazakistan

Belçika - Galler - Kuzey Makedonya - Kazakistan K Grubu: İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk

İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Çekya - Karadağ

MAÇLAR NE ZAMAN ?

Beşli gruplarda ilk maçlar Mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar Eylül ayında başlayacak.

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 ÜLKE GİDECEK

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.