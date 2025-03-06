İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftarda yabancı hakem iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu" dedi. TFF Başkanı yerli hakemlere de moral verecek sözler sarf etti. Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesi yabancı hakemi yeniden gündeme getirmişti.

06.03.2025 23:09
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin ardından yeniden gündeme gelen yabancı hakem iddialarıyla ilgili konuştu.

"BİR DAHA YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu, hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu" sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

"YERLİ HAKEMLER SON HAFTALARDA GAYET İYİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek yerli hakemlere moral verdiği de kaydedildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Tayfun TAŞKIN:
    Sizin nasıl bir karekteriniz var BAŞKANIM.Biraz anlatırmısınız.Çok komiksiniz?? 139 6 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    O zaman Galatasaray'a karşı bir yapı olduğunu düşünmemek elde değil Galatasaray'a karşı yapılmış bir operasyon muydu. 107 12 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Neye göre kime göre? Neden geldi ve neden gelmeyecek? Racon kesiyor kendince bu da ya ne biçim federasyon böyle.. Mağara adamı gibi. 108 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    85 MİLYON LUK ULKEDE BU ADAMDAN BASKA TFF BASKANI OLACAK YOK MU SOKAKTAN BIRINI CEVIRIN YAPIN BUNDAN İYİDİR 92 2 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Adam adam. Fenerin kölesi olacak tabi. Adam. 73 16 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bir Galatasaraylı olarak özellikle yabancı hakem istiyorum. Yapı falan yıkılmayacak. Bu ağlayanların algısı yıkılacak. Hacıosmanoğlu yeterince emir kulu olduğunu kanıtladı. Çıtayı biraz daha yükseltelim. Fenerbahçeye desinki avrupadan istediğiniz hakemi seçin, getireyim desin. 72 6 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Galatasaray’ın sahasında olunca yabancı hakem acurun kankası, fb sahasında olunca bir daha yabancı hakem gelmeyecek.. çifte standart tff eş başkanı işini yapıyor.. 63 2 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    bu salata saraylı lar ne istediğini bilmiyor herşeye hepsine itiraz okadar algıyı yaptılar dediğiniz oldu kına yakın 8 53 Yanıtla
  • rs202020:
    EMİN MİSİN?? BAK ACUN sevmez böyle şeyleri... 43 3 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Doğru bir karar yabancı hakem bizim futbol oyunumuzu yönetmesinler Türk hakemlere güveniyoruz. Bundan sonra bütün derbiler Türk hakemi olsun 10 27 Yanıtla
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