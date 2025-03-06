İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarını bitirdi: Bir daha gelmeyecek

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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere verdiği iftar yemeğinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesinin ardından yeniden gündeme gelen yabancı hakem iddialarıyla ilgili konuştu.

"BİR DAHA YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Hacıosmanoğlu, hakemlere yaptığı konuşmada "Bir daha yabancı hakem gelmeyecek. O bir defaya mahsustu" sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.

"YERLİ HAKEMLER SON HAFTALARDA GAYET İYİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi yönetimler göstereceğinize inanıyoruz. Son haftalarda gayet iyi gidiyorsunuz" diyerek yerli hakemlere moral verdiği de kaydedildi.