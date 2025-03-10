İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerle ligi bitireceklerini ifade etti. ''Kim ne talepte bulunursa bulunsun, Türk hakemlerine güveneceğiz'' diyen Hacıosmanoğlu, ''Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım'' ifadelerini kullandı.

10.03.2025 15:20
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Golsüz berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması bundan sonra oynanacak derbi ve önemli maçlarda da Türk hakemlerin düdük çalıp çalmayacağı tartışmalarını beraberinde getirirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok net bir açıklama geldi.

"TÜRK HAKEMLERLE LİGİ BİTİRECEĞİZ, BİR KERE OLUR O"

Hacıosmanoğlu, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz. Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz. Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım" dedi.

Öte yandan dün akşam oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçında itirazlarından dolayı sarı kart gören Fernando Muslera hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Muslera'ya gösterdiği kartta Yasin Kol daha hoşgörülü olabilirdi. İtiraz etti. Kaptan olması bu kadar itiraz etme hakkını kendisine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Baris Zorlu:
    satılmış çakma mafya 48 11 Yanıtla
  • MEHMET EKİNCİ:
    Fenerin köpeği tasman gevşemiş 36 11 Yanıtla
  • 20120606TugraYaren:
    Ağam seninde bir dediğin bir dediğine tutmuyor! 34 6 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Fenev istedi bir kez olur başka kimse istemesin..resmen hakemlere Galatasaray ı hedef gösteriyor..dün hakem takımı doğradı resmen..istdğinizi yapın şampiyon Galatasaray 19 5 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bir gidiiiiiiiiii. bir geliiiiiiiii. bir gidiiiiiiii. bir geliiiiiiiii...dönme dolap gibi... 13 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    züppe dediği adamın kankası olan birine hangi hakem güvenir, hakemlerin arkasında Kendisi varmış, zaten senin olman sıkıntı 10 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ben ne adamlar gördüm üstünde pantolonu yok ben ne pantalonlar gördüm içinde adam yok 10 1 Yanıtla
  • 67saim67:
    Dün akşamki dengesiz hakemi bizim maça verdiniz bize 7 sarı kart gosterdi, ikili mücadeleleri hep rakibe verdi, GS yi puan kaybetsin diye elinizden geleni yapıyorsunuz, ama başaramayacaksiniz. 7 2 Yanıtla
  • bulut aydin:
    salıncak vakası 2 0 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    Bu nekadar kaypak birisi 1 0 Yanıtla
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