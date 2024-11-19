İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in sözleşme maddesini açıkladı - Son Dakika
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İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in sözleşme maddesini açıkladı

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen'in sözleşme konusuna açıklık getirdi. Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu belirten Hatipoğlu, bu maddenin uygulanabilmesi için hem oyuncunun hem de Napoli'nin rızasının gerektiğini ifade etti.

19.11.2024 10:18
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Süper Lig devi Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen'in sözleşme konusuna açıklık getirdi ve serbest kalma maddesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre Osimhen hakkında sorulan soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" dedi.

"ENDİŞEMİZ YOK"

Hatipoğlu, buna rağmen Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymesi için en ufak bir endişeleri bulunmadığını belirtti. Hatipoğlu, Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok" dedi.

İbrahim Hatipoğlu, Osimhen\'in sözleşme maddesini açıkladı

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Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in sözleşme maddesini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Başer:
    yani bonservisi alninmicak demek oluyor sezon sonuna kadar kiralık oynayacak.sezon sonu 100 milyon eroyu veren alacak 6 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    hatipoğlu operasyonun içinde ise o operasyon başarısızlıkla sonuçlanır. 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Alın Alın ulan o değilde bu paraları savunacağınıza sıkıntılı insanların ihtiyaclarını karşılasanızda kimse sıkıntıda olmaz vallahi 0 0 Yanıtla
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