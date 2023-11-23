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Icardi, Arda Güler'in takım arkadaşı oluyor! Real Madrid'den Süper Lig'de dengeleri bozacak operasyon - Son Dakika

Icardi, Arda Güler'in takım arkadaşı oluyor! Real Madrid'den Süper Lig'de dengeleri bozacak operasyon

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye Real Madrid talip oldu.. Hücumda sakatlıklarla boğuşan eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ara transfer döneminde Arjantinli yıldızı istediği öne sürüldü. Dünya devinin transferi gerçekleştirmesi durumunda Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'daki yürüyüşüne ciddi bir eksikle devam edecek.

23.11.2023 - 08:53,  Güncelleme: 09:14
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Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Mauro Icardi'nin adı Real Madrid ile anılıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde takımın görmek istediği iddia edildi.

VINI JR. SAKATLANINCA İBRE ICARDI'YE DÖNDÜ

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Real Madrid, Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası gözünü Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye dikti. Eflatun-beyazlıların, Arjantinli golcüyü ocak ayında transfer etmek istediği belirtiliyor.

15 MİLYON EURO VERMEYE HAZIRLAR

Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtilirken, Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, Arda Güler'in takım arkadaşı oluyor! Real Madrid'den Süper Lig'de dengeleri bozacak operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi, Arda Güler'in takım arkadaşı oluyor! Real Madrid'den Süper Lig'de dengeleri bozacak operasyon - Son Dakika
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