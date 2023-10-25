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Bayern Münih maçı sonrası Icardi, Galatasaray taraftarına seslendi: Çok mutluyum - Son Dakika

Bayern Münih maçı sonrası Icardi, Galatasaray taraftarına seslendi: Çok mutluyum

Son Güncelleme: 25.10.2023 13:33

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında tek golünü atan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Taraftarlara teşekkür eden Arjantinli golcü, ''Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenilmesine rağmen sahaya koyduğu futbolla takdirleri topladı. Maçta sarı-kırmızılıların tek golünü atan Mauro Icardi,sarı-kırmızılı taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

"SESSİZ KALMAK KOLAY OLURDU"

Icardi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Günaydın Aslanlar. Bugün güne bu fotoğrafla başlamak istiyorum, bu kulüp için çok önemli, çok temsili ve çok özel bir poz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu." dedi.

"BU PROJEYE İNANIYORUM"

Arjantinli golcü açıklamasının devamında, "Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor." ifadelerini kullandı.

Icardi, Bayern Münih maçı sonrası Galatasaray taraftarına seslendi: Çok mutluyum
Icardi'nin paylaştığı görsel

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih maçı sonrası Icardi, Galatasaray taraftarına seslendi: Çok mutluyum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih maçı sonrası Icardi, Galatasaray taraftarına seslendi: Çok mutluyum - Son Dakika
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