Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele\'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı

Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takıma pahalıya patladı. Sadece 664 dakika süre alabilen Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Tanguy Ndombele, beklentilerin oldukça altında kaldı. Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı futbolcunun 15 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı. İstanbul'daki evinin boşaltan Ndombele'nin Galatasaray ile hiçbir ilişkisi kalmadı.
Fransız futbolcunun Cimbom'a yarım sezonluk maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, Galatasaray formasıyla 664 dakika süre alan Ndombele'ye 3.1 milyon euro (108.3 milyon lira) ödedi. Böylece Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 euroya (164 bin lira) mal oldu.
Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta Aslan payına sahip olan Mauro Icardi bile dakikada o kadar kazanmıyor. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardan oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada 2 bin 615 euro kazandı.
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