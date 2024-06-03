Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika
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Spor

Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı

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Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, büyük hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı formayla sadece 664 dakika süre alan Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada 4 bin 688 euro kazandığı ortaya çıktı. Cimbom'un gol kralı olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin dakikalık kazancı ise 2 bin 615 euro.

03.06.2024 13:23  Güncelleme: 13:35
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Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı takıma pahalıya patladı. Sadece 664 dakika süre alabilen Fransız futbolcunun oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada kazandığı para dudak uçuklattı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Tanguy Ndombele, beklentilerin oldukça altında kaldı. Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı futbolcunun 15 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı. İstanbul'daki evinin boşaltan Ndombele'nin Galatasaray ile hiçbir ilişkisi kalmadı.

DAKİKASI 4 BİN 688 EURO

Fransız futbolcunun Cimbom'a yarım sezonluk maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, Galatasaray formasıyla 664 dakika süre alan Ndombele'ye 3.1 milyon euro (108.3 milyon lira) ödedi. Böylece Ndombele'nin dakikası 4 bin 688 euroya (164 bin lira) mal oldu.

ICARDI BİLE O KADAR KAZANMIYOR

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan ve şampiyonlukta Aslan payına sahip olan Mauro Icardi bile dakikada o kadar kazanmıyor. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardan oyunda kalma süresi baz alındığında 1 dakikada 2 bin 615 euro kazandı.

Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele\'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı

Mauro Icardi, Galatasaray, Tottenham, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Üzeyir GÜNEŞ: Ndombele yerine simentaller inek alsaydık daha çok faydası olurdu. Hiç olmazsa sütünden yararlanırdık. 34 0 Yanıtla
    ferhat eser: gese şike yapan yapa karardı siz ak yokki sizden çıkan sütte ak olsun hakemlere dua edin yoksa siz bir hicsiniz 3 10
  • ferhat eser: icardi büyük topçu olsaydı gesede ne işi olurdu ? 4 9 Yanıtla
    cuma yılmaz: Mourinho büyük teknik direktör olsaydı febede ne işi olurdu ? 9 2 ferhat eser: cuma Ben Beşiktaşlıyım kedi parçası morinho beni ilgilendirmez 47 milyon eurosunu alıp gidecek adam sezon bitmeden 2 1 Fehmi Kaya: Ferhat senin içtiğin her neyse lütfen bana gönder kısa zamanda köşeyi dönerim 0 0 Fehmi Kaya: Ferhat yine mi sen 0 0
  • Yunus Uslu: Arada böyleleride çıkıyor bilemiyorsun ki 3 0 Yanıtla
  • Liya Tastan: Adam tam olarak bir kere bile hazır formda değildi…yazık günah o paralara 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika
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