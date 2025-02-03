Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek - Son Dakika
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Spor

Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan boşandıktan sonra sevgilisi China Suarez ile evlenecek.

03.02.2025 13:59
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Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, bu süreçte özel hayatında oldukça çalkantılı günler geçirdi.

ÖNCE BOŞANIP SONRA EVLENECEK

Eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, model - oyuncu - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez'i Arjantin'de yaşayan ailesiyle tanıştırmıştı.

Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

Ardından Suarez ile birlikte birkaç günlük Milano tatilinin ardından İstanbul'a gelen Icardi, sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.

Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

Icardi'nin, China Suarez'i önce ailesiyle, ardında da takım arkadaşlarıyla tanıştırması ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Icardi'nin Wanda Nara ile boşandıktan hemen sonra Suarez ile evleneceği öğrenildi.

Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    pakistandaki otobüste yerverme kavgasını haber yapan son dakika icardinin aşk hayatını haber yapmış cokmu ama bu bize yetmez daha çok icardi haberi istiyoruz icardi mutluysa Türkiye mutludur ekonomi sahlanmistir Türkiye uçmuştur 4 1 Yanıtla
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