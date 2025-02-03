Icardi, boşandıktan hemen sonra evlenecek

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Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Mauro Icardi, bu süreçte özel hayatında oldukça çalkantılı günler geçirdi.

ÖNCE BOŞANIP SONRA EVLENECEK

Eşi Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, model - oyuncu - şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez'i Arjantin'de yaşayan ailesiyle tanıştırmıştı.

Ardından Suarez ile birlikte birkaç günlük Milano tatilinin ardından İstanbul'a gelen Icardi, sevgilisini Galatasaray'dan takım arkadaşları; Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile tanıştırdı.

Icardi'nin, China Suarez'i önce ailesiyle, ardında da takım arkadaşlarıyla tanıştırması ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi. Icardi'nin Wanda Nara ile boşandıktan hemen sonra Suarez ile evleneceği öğrenildi.