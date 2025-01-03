Icardi\'den Wanda\'yı çıldırtan karar

Spor

Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.

"ADALET İSTİYORUM"

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda'nın paylaşımı şöyle;