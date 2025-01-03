Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.
Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.
Wanda'nın paylaşımı şöyle;
Son Dakika › Spor › Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar - Son Dakika
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