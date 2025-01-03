Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar

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Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Nara, Icardi'nin çocuklarının sosyal hizmetlerini durdurduğunu, okul paralarını ödemediğini ve onları anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorladığını iddia etti.

03.01.2025 07:46  Güncelleme: 08:04
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.

"ADALET İSTİYORUM"

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda'nın paylaşımı şöyle;

Icardi çocukların okul paralarını kesti, Wanda Nara çıldırdı
Icardi\'den Wanda\'yı çıldırtan karar

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Son Dakika Spor Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Acar:
    SON DAKİKA HER GÜN VANDA NARA DAN BAHSETMEK ZORUNDAMISIN 25 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Wanda Nara nın kadim şehir VAN da NARA atmasını bekliyoruz ! 22 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    admin sen bu haberleri çok seviyosun, boş işlerden uzak dur 10 0 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Arkadaşlar bu admin herhalde bu kaşmir'in pazarlamacısıdır diye düşünüyorum yüzde falan alıyor diye düşünüyorum gün bir tane haberi mutlaka var 10 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Merak etmiştim Wanda dan haber yok ,durumu nedir diye . 8 0 Yanıtla
  • Turan:
    dün b ük Ferhat nerde 7 1 Yanıtla
  • Ozzz:
    sondakika valla bunları haber yapma ya sizin emeğinize üzülüyorum 7 0 Yanıtla
  • fatih acar:
    Ali Koç forması giydiğinden beri ne kadar kötü haber var ise hepsi Sondakika da üst üste yayınlanıyor. Ne ayaksın Sondakika??? 0 1 Yanıtla
  • res:
    Bu wandi nin gs olmadığı belliydi zaten bjk li adamla kaçmış 0 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    her gün bu boynuzlunun haberi bıktık artık aloooo cinconlu yöneticiler bu işin mübessili sizsiniz bi doğru işiniz yok 0 0 Yanıtla
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