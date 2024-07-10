Süper Lig devi Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bu kez de ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Ayrılıp ayrılmayacakları büyük merak konusu olan konuyla ilgili ilk açıklama Wanda Nara'dan geldi. Wanda Nara, yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile ayrıldıklarını doğruladı.
Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi.
Son Dakika › Spor › Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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