Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

Icardi\'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli oyuncudan ayrılacağını doğruladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nara, ''Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum'' dedi.

10.07.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bu kez de ayrılık iddiaları gündeme geldi.

WANDA NARA İDDİALARI DOĞRULADI

Ayrılıp ayrılmayacakları büyük merak konusu olan konuyla ilgili ilk açıklama Wanda Nara'dan geldi. Wanda Nara, yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile ayrıldıklarını doğruladı.

"BİR KEZ DAHA DENEDİM, AMA OLMADI"

Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi.

Icardi'den boşanıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu
Icardi'den boşanıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu
Icardi'den boşanıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak ÖZSARAÇ: Bunlarda magazinde ismi unutulunca hemen ayrılıyor 2 güne barışırlar icardi yine milyonluk bir hediye alır felan… 20 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: COKTA ICARDININ UMURUNDAYDI SANKI ONA TAKIM ARKADASLARININ ARASINDA AYARLAYACAGI KADIN YOK 1 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Her sene aynı muhabbet 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null: Yeni yetme sarı civcivi gözüne kestirmiştir. 0 0 Yanıtla

10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: Icardi'den ayrılıyor mu? Wanda Nara tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement